Путин: все деньги должны дойти до людей

https://static.news.ru/photo/01aa8c7a-9391-11ea-a7a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.

По состоянию на 9 мая выплаты получили только 50 тысяч медиков в 56 регионах. Это менее половины, учитывая, что все средства регионы уже получили, — заявил в обращении к россиянам Путин.

Он подчеркнул, что медицинские работники, занятые борьбой с COVID-19, должны получить на руки все положенные им выплаты до 15 мая. Президент пообещал лично проверить состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России.

Как писал NEWS.ru, Путин сообщил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Они были введены в связи с пандемией коронавируса. По его словам, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Всё будет проходить в несколько этапов. Кроме того, российский лидер продлил полномочия глав субъектов из-за ситуации с распространением нового заболевания.