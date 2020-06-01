Путин освободил от должностей четырёх генералов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от занимаемых должностей четырёх генералов.
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Также освобождён от должности руководителя управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу генерал-лейтенант юстиции Иван Логиновских. Кроме того, сняты генерал-лейтенант полиции Юрий Стерликов — с поста начальника главного управления МВД по Новосибирской области, и генерал-майор юстиции Анатолий Разинкин — с поста заместителя руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СКР.
Последний уже назначен на должность заместителя Генпрокурора. Издание отмечает, что и большинству остальных генералов будут назначены новые должности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в апреле 2020 года Владимир Путин освободил от должности и уволил со службы Александра Сорочника, возглавлявшего Главное военное следственное управление Следственного комитета. Сорочкин работал заместителем главы СКР с 2011 года. Ему 62 года.
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