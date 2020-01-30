https://static.news.ru/photo/6d734b28-4354-11ea-a6d4-fa163e074e61_660.jpg Наама Иссахар Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Президент Владимир Путин заявил, что осуждённая по делу о наркотиках гражданка Израиля Наама Иссахар не пересекала границу России. Во время судебного заседания 9 октября 2019 года государственный обвинитель говорил об обратном.

По словам главы государства, гашиш у израильтянки нашли при перемещении её багажа между самолётами. Об этом он рассказал во время встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передаёт «Россия 24».

Она, слава богу, для неё это очень хорошо, не пересекала даже границу Российской Федерации. Оно (наркотическое вещество, — прим. NEWS.ru) было найдено у неё в багаже при перемещении багажа из одного самолёта в другой, — подчеркнул политик.

Прокурор на суде утверждал, что иностранка пересекла границу Российской Федерации, а вместе с ней и границу Таможенного союза, сообщает «Медиазона». В тексте приговора не говорится о российской границе.

Как писал NEWS.ru, 29 января президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Иссахар.

Израильтянку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года, обнаружив в её рюкзаке около 10 граммов гашиша. Химкинский городской суд 11 октября признал её виновной. За контрабанду и незаконное хранение наркотиков ей было назначено 7,5 года колонии общего режима. Осуждённая заявляет, что наркотики кто-то подложил в её багаж. Свою вину она признала частично.