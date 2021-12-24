Путин объяснил, почему отдыхает с Шойгу и не берёт с собой Мишустина

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он отдыхает в таёжном отпуске с министром обороны Сергеем Шойгу, а не с премьером Михаилом Мишустиным. Об этом он рассказал во время традиционной ежегодной пресс-конференции.

А кто в лавке останется? — с улыбкой вопросом на вопрос ответил глава государства.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке Путина во время их недавнего отдыха в тайге. По словам главы Минобороны, он ему напомнил очаг, о котором написано в сказке про Буратино.

Он высказал благодарность организаторам экспедиции, отметив, что получился хороший антураж и было действительно тепло. На вопрос о том, как ему удаётся из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу отметил, что «ещё надо разобраться, кто кого тянет».

Также в Сети появились кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге. Во время отдыха в Сибири российскому лидеру показали медвежью берлогу. Президент смог посмотреть записи с видеоловушек. На одной были запечатлены резвящиеся котята снежных барсов, на другой — удачная медвежья охота, где зверь поймал сибирского козерога. Директор заповедника заверил главу государства, что численность козерогов в заповеднике хорошая.

Путин провёл с Шойгу в сибирской тайге несколько дней в начале сентября после поездки на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).