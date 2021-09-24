Путину показали медвежью берлогу и котят снежных барсов в Сибири

Президенту Владимиру Путину во время отдыха в Сибири показали медвежью берлогу. Глава государства в компании с министром обороны Сергеем Шойгу и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым прошёл рядом с медвежьими тропами, видеокадры показал телеканал РЕН ТВ.

Во время прогулки президент и его сопровождающие оказались возле медвежьей берлоги.

Мишка... Мишка спит, наверно, здесь. Здесь их много, дороги такие натоптанные, — сказал директор заповедника.

Также Геннадий Киселёв показал президенту записи с видеоловушек. На одном были запечатлены резвящиеся котята снежных барсов. на другом — удачная медвежья охота, где зверь поймал сибирского козерога. Директор заповедника заверил главу государства, что численность козерогов в заповеднике хорошая.

А медведей сколько? — спросил Путин.

На что его спутник ответил, что хозяев тайги посчитать трудно, но примерно их около шестисот.

Президент также обратил внимание на маралов.

Огромные маралы просто. Никогда таких не видел. Хорошо, в нас не въехали. Чуть нас не сбили. И на такой скорости огромной! — поделился впечатлениями Путин.

Ранее были опубликованы видеокадры отдыха президента Владимира Путина в начале сентября в Сибири, где он находился с министром обороны Сергеем Шойгу.