Шойгу сравнил обогреватель в палатке Путина со сказкой про Буратино

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента страны Владимир Путина во время их недавнего отдыха в тайге. По словам главы Минобороны, он ему напомнил очаг, о котором написано в сказке про Буратино. Об этом Шойгу сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нём нарисован камин. И мне это напомнило Буратино — помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес, — сказал Шойгу.

Он высказал благодарность организаторам экспедиции, отметив, что получился хороший антураж и было действительно тепло. На вопрос о том, как ему удаётся из года в год зазывать президента с собой в тайгу, Шойгу отметил, что «ещё надо разобраться, кто кого тянет».

Ранее в Сети появились кадры с отдыха Путина и Шойгу в тайге. Во время отдыха в Сибири российскому лидеру показали медвежью берлогу. Президент смог посмотреть записи с видеоловушек. На одной были запечатлены резвящиеся котята снежных барсов, на другой — удачная медвежья охота, где зверь поймал сибирского козерога. Директор заповедника заверил главу государства, что численность козерогов в заповеднике хорошая.

Путин провёл с Шойгу в сибирской тайге несколько дней в начале сентября после поездки на Дальний Восток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).