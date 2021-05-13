Путин назвал варварским преступлением стрельбу в казанской школе

https://static.news.ru/photo/c4954e84-b3e1-11eb-9dd2-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Президент Владимир Путин назвал произошедшее в Казани страшной бедой варварским преступлением. Об этом сообщает ТАСС.

Мы начнём с трагедии, которая недавно произошла в Казани. Как вы знаете, два дня назад произошла страшная беда. Жертвами варварского преступления стали дети и учителя 175-й гимназии, — сказал он, открывая совещание с правительством.

Глава государства заявил, что всем пострадавшим семьям будет оказана необходимая помощь, а для спасения раненых будут задействованы все возможности здравоохранения. Он поручил кабмину оказать дополнительную помощь с выплатами пострадавшим, если на то будет необходимость.

Путин также отметил, что проблемы с безопасностью в школах сохраняются. Он потребовал разработать и внедрить единый подход к её обеспечению и антитеррористической защищённости образовательных учреждений.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что Путин не планирует поездку в Казань в связи с ЧП. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, пока в ней нет необходимости, поскольку президент отдал все соответствующие распоряжения.