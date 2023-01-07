Пушков удивился выдвижению генсека НАТО на Нобелевскую премию мира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Совета федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. Его кандидатуру выдвинул депутат Норвегии Кристиан Тюбринг-Гедде.

То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен «хранителем мира» и главным «голубем планеты»?! — написал Пушков.

Норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на соискание Нобелевской премии мира. На своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) парламентарий написал, что глава военно-политического блока заслуживает данную награду «в сложное для Альянса время».

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее заявил, что Турция рискует быть исключенной из НАТО из-за дружбы с Россией. Он добавил, что в случае победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в июне следует поднять вопрос о членстве страны в Альянсе. По его словам, Анкара до сих пор не выразила готовность занять жесткую антироссийскую позицию. Бывший соратник Трампа отметил, что в случае недопонимания между Киевом и Западными странами в следующие 12 месяцев негативные последствия будут ощущаться далеко за пределами конфликта.