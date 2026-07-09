«Птичка в клетке» — мой способ превратить обычную курицу в праздничное блюдо

«Птичка в клетке» — мой способ превратить обычную курицу в праздничное блюдо

Курица в сметане — классика. Но если запечь ее в горшочке с шампиньонами, она раскрывается совсем по-новому. Попробуйте, не пожалеете.

Ингредиенты

Куриные окорочка — 6 шт., лук репчатый — 2 шт., сметана — 1 стакан, грибы (шампиньоны) — 200 г, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, масло растительное — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала я нарезаю лук полукольцами, а шампиньоны — тонкими пластинками. Обжариваю это все на растительном масле до золотистого цвета. Тем временем окорочка солю, перчу и обжариваю отдельно до румяной корочки.

Собираю все в горшочки: на дно выкладываю половину лука с грибами, сверху — курицу, потом снова грибы и заливаю сметаной. Отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 30–40 минут. Когда верх начнет румяниться, можно доставать — мясо будет невероятно сочным, а сметанный соус превратится в густую подливку.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Мясо буквально таяло на языке, а сметанный соус оказался настолько нежным, что я макал в него хлеб, забыв про гарнир. Мой совет: подавайте прямо в горшочке — так блюдо дольше остается горячим и выглядит эффектно.