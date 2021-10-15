Психологи рассказали, как определить склонность школьников к насилию

Однозначных признаков, по которым можно выявить склонность к насилию у ребёнка, не существует, заявил изданию «Вести Подмосковья» психолог Алексей Чудочкин. Но при этом есть систематические проявления, которые должны насторожить.

На что обратить внимание при регулярном повторении такого поведения, рассказала эксперт по вопросам детской и подростковой психологии Юлия Холодова. Это драки в школе, враждебность к другим, клевета, истерики, сильная обидчивость, вербальное выражение ненависти, травля других в интернете, нанесение физического вреда себе.

Стоит также внимательно отнестись к замкнутости, перенесённому буллингу, крайностям в самооценке. А помочь предотвратить случаи нападения среди подростков поможет контакт с обучающимися.

Если бы у детей была бы возможность откровенно поговорить с кем-то из взрослых и знать, что это останется тайной от общества и от родителей, положение стало бы исправляться. Таким человеком мог бы быть школьный психолог. Но их очень мало, — сказал Алексей Чудочкин.

Ранее детский психолог Наталья Наумова заявила, что психологическую работу по предотвращению агрессии следует проводить не только с детьми, но и с педагогами. Последние часто нарушают границы учащихся.