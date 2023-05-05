Родителям рассказали, когда можно разрешить ребенку завести питомца Психолог Петина посоветовала учитывать загруженность ребенка при покупке питомца

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При покупке домашнего питомца для ребенка важно учитывать его загруженность и тот объем обязанностей, которые он выполняет ежедневно, предупредила педагог-психолог Дарья Петина. В разговоре с «МК в Чите» она пояснила, что не стоит дополнительно нагружать детей уходом за животным, если у них несколько кружков или период интенсивной подготовки к экзаменам. При этом заводить питомца лучше всего, когда ребенку больше 10 лет.

Объем обязанностей, которые выполняет ребенок, должен соответствовать жизни и укладу вашей семьи, учитывать его социальную нагрузку. Если у ребенка несколько кружков, идет интенсивная подготовка к ЕГЭ, ОГЭ или другим экзаменам, нагружать дополнительной работой по дому его не стоит, — пояснила психолог.

По словам специалиста, заводить питомца подростку стоит в том случае, если у него четко сформулирована такая потребность и ребенок готов заботиться о животном. При этом родители должны учитывать, что в какой-то момент эта обязанность может перейти к ним. Психолог посоветовала не заводить питомца, если взрослые не готовы к этому. Петина пояснила, что для родителей в такой ситуации животное станет дополнительным раздражителем.

Психолог уточнила, что питомец не станет способом привить ребенку ответственность. По ее словам, самостоятельность формируется на протяжении всей жизни и зависит от многих факторов. Она порекомендовала каждой семье опираться на личные ощущения при желании завести домашнее животное.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее предложил предоставлять подросткам дополнительную психологическую помощь во время подготовки к экзаменам. По его словам, старшеклассники осознают, что от результатов итогового экзамена зависит их будущее поступление в вузы, поэтому их волнение естественно.