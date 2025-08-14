Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Психолог раскрыла, что будет с девочкой, которую изнасиловал таксист

Психолог Жданова: после изнасилования девочке грозит раздвоение личности

У девочки из города Сертолово Ленинградской области, которую изнасиловал таксист, от стресса может развиться раздвоение личности и ряд других расстройств, предположила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, последствия инцидента могут быть самыми тяжкими.

Возможны какие-то психические расстройства — например, раздвоение личности. Могут развиться вызванные психосоматикой болезни женских половых органов, — высказалась специалист.

Она добавила, что девочку ни в коем случае нельзя обвинять в случившемся. Ей необходимо ощущение, что рядом находятся поддерживающие друзья и родные.

Нужна работа с психологом, чтобы он помог ребенку собрать личность воедино. В этом случае хорошо помогают методы, помогающие человеку переработать травмирующий и опыт. Есть специальные методы лечения психотравм, — отметила Жданова.

Ранее психолог объясняла, что будет с девочкой, которую насиловали мать, отчим и брат. По ее словам, девочка останется глубоко травмированной и вряд ли сможет полноценно адаптироваться в обществе, а ее травма будет «опускаться» глубоко вниз бессознательного. Все это может привести к одной из форм расщепления личности. Родителей же ребенка нужно изолировать из-за серьезных психических отклонений.

Степанида Королева
