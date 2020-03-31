https://static.news.ru/photo/6d4e29d2-73b1-11ea-996f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того, чтобы у детей было ощущение занятости во время вынужденного пребывания дома, для них нужно составить распорядок дня, рекомендует доктор психологических наук, научный сотрудник Центра психиатрии им. Сербского Елена Дозорцева.

Психолог отметила, что постоянство успокаивает ребёнка в атмосфере общей тревожности и неопределённости. Врач упомянула и о том, что родителям, не привыкшим проводить с детьми все дни напролёт, тоже может быть сложно в сложившейся ситуации, но использование гаджетов и общение в Интернете не должны стать основными занятиями детей и подростков в дни самоизоляции, передаёт ТАСС.

Важно как-то правильно структурировать день, чтобы он был заполнен важными и интересными занятиями. Детям всегда проще, когда есть что-то определённое, на что-то можно опереться. Взрослые могут облегчить эту проблему тем, что они чётко организуют режим жизни, когда у нас и что происходит: когда мы встаём, когда у нас обед, когда ложимся спать и когда у нас разнообразные занятия, — посоветовала Дозорцева.

Отдельно специалист остановилась на проблеме со школьной программой, в которой родители могут не разбираться, особенно, если школьник в семье не один. Она посоветовала не зацикливаться на этом, так как позже в школе программу всё равно будут повторять.

Как писал NEWS.ru ранее, одиночество может спровоцировать у некоторых людей так называемое аддиктивное поведение. Это уход от реальности посредством изменения своего психического состояния — употребления алкоголя или приёма наркотиков, рассказал врач-психиатр и психотерапевт Андрей Каменюкин.