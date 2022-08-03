Психолог порекомендовала не контролировать музыкальные предпочтения детей Психолог Обухова порекомендовала не контролировать музыкальные предпочтения детей

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Дети в подростковом возрасте в любом случае будут слушать то, что популярно среди их окружения, родителям не стоит контролировать музыкальные предпочтения ребенка, так как это имеет смысл лишь до определенного возраста, заявила психолог Ирина Обухова. Она считает, что влияние музыки на ребенка во многом зависит от того, как его воспитывали родители, пишет Pravda.Ru.

Есть вещи, которые не проконтролируете, а если вы их проконтролируете, то ребенок проходит какие-то стадии. Он будет слушать в подростковом возрасте все равно то, что принято в его среде. Но вопрос, насколько это опасно или не опасно, зависит от того, что вы вложили до этого, — пояснила Обухова.

Психолог убеждена, что родителям не стоит запрещать своим детям слушать определенную музыку. Вместо этого она порекомендовала россиянам «подготовить почву», чтобы ребенок адекватно воспринимал и реагировал на любимые песни. Обухова заверила, что подросток в любом случае будет принадлежать к своей субкультуре, независимо от позиции родителей по этому поводу.

Ранее психолог Татьяна Журавлева заявила, что знакомить детей с будущим отчимом или мачехой лучше в «нейтральном месте», таком как кафе или парк. Она пояснила, что в такой обстановке ребенок получит положительные эмоции от общения с новым членом семьи. Родные мамы и папы при этом должны заранее сообщить о подобных переменах наследникам, добавила Журавлева.