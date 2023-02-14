Психолог объяснила, чем притягивает противоположный пол Психолог Романив объяснила привлекательность противоположного пола феромонами

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Противоположный пол привлекает за счет феромонов, которые не имеют как такового запаха, объяснила психолог Ольга Романив. Она рассказала «Газете.Ru», что чем выше уровень этого вещества, тем интереснее кажется человек. Женщины и мужчины считывают феромоны на интуитивном уровне при первом знакомстве, когда влюбленность еще не начала зарождаться.

Феромоны являются летучими веществами, не имеющими как такового запаха, но представители одного пола считывают феромоны противоположного. Чем выше уровень феромонов, тем нам кажется человек более привлекательным. Женский феромон носит название копулин, мужской — андростенол, — отметила психолог.

Романив объяснила, что феромоны работают как с психологической точки зрения, так и с генетической. Эти вещества помогают привлечь внимание и найти с партнером что-то общее. На интуитивном уровне, по словам психолога, человек ищет что-то свое.

Психолог отметила, что после феромонов начинают работать гормоны. В этот момент партнеры идеализируют друг друга, отключается критическое мышление.

С психологической точки зрения в этот момент влюбленные сталкиваются практически с полным отключением критического мышления. Они уже не могут воспринимать предмет своей страсти таким, какой он есть на самом деле, приписывают ему несуществующие черты и не замечают очевидных недостатков, — заключила Романив.

Врач-инфекционист Татьяна Когут ранее предупредила о заразности поцелуев. По ее словам, через них могут передаваться инфекционные заболевания, в том числе герпес и инфекционный мононуклеоз.