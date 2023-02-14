Врач предупредила о заразности поцелуев Врач Когут предупредила о появлении герпеса из-за поцелуев

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Через поцелуи можно заразиться герпесом, предупредила врач-инфекционист Татьяна Когут. Она рассказала «Газете.Ru», что заболевание может передаться в острую фазу от партнера, поэтому в период болезни лучше не целоваться. Специалист также заметила, что носителями герпеса является большинство людей .

Если быть точнее — вирус простого герпеса 1-го типа. Проявления этого заболевания в острую фазу знакомы многим: небольшие болезненные пузырьки возле губ, носа или даже внутри полости рта, зуд и жжение в пораженной области, небольшое повышение температуры, — пояснила инфекционист.

Когут также предупредила о так называемой «болезни поцелуев», инфекционном мононуклеозе. Врач напомнила, что в группе риска находятся люди от 15 до 30 лет, хоть болезнь и считается менее заразной. Мононуклеоз характеризуется усталостью, болью в горле, лихорадкой, потерей аппетита и опуханием лимфоузлов. Бактерии приспособлены к слизистой среде и передаются со слюной.

Врач отметила, что через поцелуи могут передаваться практически все инфекционные заболевания. Поэтому лучше не целоваться со своим партнером при плохом самочувствии.

Вероятнее всего заражение произойдет раньше, чем вы перейдете к поцелуям, достаточно просто находиться в одном помещении, говорить друг с другом. Поэтому не стоит терять бдительность: если вы приболели, то стоит поберечь своего партнера и некоторое время воздержаться от поцелуев даже 14 февраля, — заключила инфекционист.

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