Врач объяснила, почему не стоит заниматься сексом на первом свидании Врач Генварская: секс на первом свидании останавливает процесс формирования отношений

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Секс не первом свидании — нехорошая практика, так как из-за нее останавливается процесс возможного создания отношений, рассказала РИАМО врач-психотерапевт и сексолог Диана Генварская. По ее словам, важно создать привязанность до физической близости, но при первом знакомстве между людьми может возникнуть только страсть, так как они еще ничего не знают друг о друге. Специалист отметила, что мужчинам требуется время, чтобы включиться в отношения и влюбиться.

На первом свидании секс — категорически нехорошая практика, потому что вы ничего не знаете о партнере. При этом вы остановите процесс возможного создания отношений, которых вы в принципе достойны. Мужчине требуется время поухаживать, включиться и влюбиться, — подчеркнула Генварская.

Сексолог добавила, что создание привязанности до секса важно потому, что сексуальная жизнь является отражением наших реальных отношений. В физической близости люди проигрывают роли, которые они играют в жизни. Врач пояснила, что таким образом люди «натаскивают» себя.

Психолог Надежда Петрасова ранее рассказала, что поцелуй является одним из интимных проявлений, поэтому целоваться на первом свидании не стоит, если человек хочет завязать серьезные отношения. По ее мнению, партнер может воспринять поцелуй на первом свидании как легкомыслие. Психолог считает, что если человек настроен на серьезные отношения, то такое поведение может его отпугнуть. Петрасова посоветовала в таком случае «растянуть удовольствие» от интимных проявлений.