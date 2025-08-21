Психолог объяснила особое отношение зумеров к работе

В отличие от своих родителей зумеры отказываются подчиняться правилам в обществе и на работе, ведущим к выгоранию, заявила 360.ru психолог Валерия Амелина-Прилепская. Представителей поколения Z сложнее запугать, поскольку базовые потребности у них изначально закрыты.

У зумеров, как правило, уже есть еда и жилье, и им не нужно выживать, как прошлым поколениям, пояснила Амелина-Прилепская. Это поколение ценит психическую стабильность и не готова жертвовать этим ради карьеры.

Угроза увольнения неэффективна, так как молодое поколение уверено: нельзя зависеть от одного работодателя. Это убеждение сформировала цифровая среда, в которой они выросли — с изобилием информации, возможностей и сервисов для заработка, заключила эксперт.

Ранее эксперт Роскачества Мария Хмеленко заявила, что российские компании все чаще отказываются от найма сотрудников, принадлежащих к поколению Z (зумеры). Это обусловлено тем, что молодые люди не хотят вписываться в привычные корпоративные рамки.