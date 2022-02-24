Психолог Ениколопов посоветовал россиянам временно отказаться от соцсетей

На фоне паники о войне России и Украины после начала спецоперации в Донбассе многие люди начали беспочвенно тревожиться, чтобы предотвратить это, психолог Сергей Ениколопов посоветовал временно отказаться от использования социальных сетей. Особо тревожным людям медик посоветовал даже не смотреть телевизор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Если он тревожный, то ему не нужно включать телевизор, а если включать, то какой-нибудь канал «Карусель». Если человек хочет аналитически думать и сам принимать решения, то пускай он только строго новостные передачи слушает, но его хочется предупредить, что в это время огромное количество информации от испуганных людей. Еще хуже сейчас будет Facebook, там испуганные люди пишут некие свои страшненькие испуганные тексты. Я бы соотечественникам советовал на некоторое время отключиться от соцсетей, — заверил Ениколопов.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее психолог Андрей Зберовский порекомендовал не ассоциировать текущую ситуацию с «картинками из военного прошлого». Он также посоветовал не скупать доллары и запасы гречки. В ближайшее время, рекомендует Зберовский, не стоит пытаться анализировать происходящее. По мнению психолога, в такой ситуации лучше занять позицию наблюдателя. Он считает, что никто в мире не заинтересован в войне.