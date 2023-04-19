Психиатр раскрыл главную опасность посттравматического расстройства Психиатр Шуров: посттравматическое расстройство может привести к неадекватному поведению

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Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) опасно тем, что человек может впасть в состояние аффекта и начать действовать неадекватно, заявил NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, от ПТСР могут страдать не только участники боевых действий, но и те, кто побывал в плену, пострадал в аварии или пережил насилие.

Человек полностью десоциализирован. Есть вероятность, что перемкнет и человек решит, что ситуация очень опасная, впадет в состояние аффекта и сделает такие вещи, которые в адекватном состоянии бы не сделал, — сообщил он.

Он добавил, что ПТСР в семь раз повышает суицидальный риск у мужчин и в три раза у женщин. Кроме того, при этом заболевании есть опасность алкоголизации, также растет невозможность построить отношения или найти работу.

Их постоянно триггерит в виде кошмаров, навязчивых воспоминаний, очень высокой степени тревоги, когда они не доверяют всем людям. Такая печальная история. Как правило, на лечение приводят родственники, сам человек не осознает, что он в беде, — отметил врач.

По словам Шурова, ПТСР лечится при помощи медикаментозной терапии и специальной психотерапии, которые призваны исключить депрессивное состояние и вытеснение травмы в сны.

Клинический психолог Михаил Хорс ранее предупредил, что постоянное ощущение счастья может указывать на наличие психического расстройства. Он отметил, что человек должен испытывать весь эмоциональный спектр. Психически здоровые люди способны переживать любые настроения, а не только положительные.