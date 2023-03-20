Психолог назвал опасность постоянного ощущения счастья Психолог Хорс: постоянное ощущение счастья может оказаться признаком психического расстройства

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Постоянное ощущение счастья может оказаться признаком психического расстройства, предупредил клинический психолог Михаил Хорс. Он объяснил «Радио 1», что человек должен испытывать весь спектр эмоций, поэтому отрицательные эмоции являются нормой. Психически здоровые люди способны переживать любые настроения, а не только положительные.

В последнее время есть еще такой тренд — нас призывают к абсолютному счастью. То есть у нас демонизируют отрицательные эмоции. Но, по определению, если человек постоянно счастлив, он психически не здоров, потому что психически здоровый человек испытывает спектр отрицательных и положительных эмоций в своей жизни, — отметил Хорс.

По словам психолога, счастье ассоциируется у людей со словом «сейчас», поэтому большинство людей воспринимают его как отсутствие разочарований в определенный момент времени. Хорс уточнил, что счастье люди чаще всего ощущают тогда, когда не испытывают отрицательных эмоций и концентрируются на настоящем.

Последний опрос ВЦИОМ показал, что самыми счастливыми себя ощущают жители Южного федерального округа (87% опрошенных). Несчастными чаще чувствуют себя россияне, которые сильно вовлекаются в политическую повестку.

Нарколог Игорь Лазуренко ранее предупредил об отличиях весеннего обострения от обычного подъема настроения на фоне увеличения светового дня. По словам врача, при резких перепадах эмоций в течение нескольких недель следует обратиться за помощью к специалисту.