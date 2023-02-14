Россиянам разъяснили отличие хорошего настроения от расстройства психики Психиатр Лазуренко посоветовал обращаться к специалистам при резких сменах настроения весной

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Отличить весеннее обострение психического расстройства от обычного подъема настроения на фоне увеличения светового дня можно только обратившись к специалисту, предупредил психиатр и нарколог Игорь Лазуренко. Он рассказал «Невским Новостям», что, если происходят резкие перепады эмоций в течение двух недель, нужно обратиться за помощью.

Распознавать заболевших должны врачи, потому что непрофессионалу это сделать сложно. Если ситуация экстренная, надо вызывать скорую помощь, этим должны заниматься психиатры, родственникам предложить обратиться за консультацией, сейчас есть анонимные консультации. Но не терпеть и не затягивать, — пояснил Лазуренко.

Психиатр объяснил, что симптомы психических отклонений проявляются через различные состояния. Так, люди с расстройствами настроения могут впасть в манию в начале весны, а у шизофреников начинает проявляться бред. Сезонный фактор, по словам специалиста, связан со сменой светового дня.

Весной происходит выброс дофамина, а начинается это в конце февраля — марте. Сезонности подвержены те, у кого заболевания связаны с настроением: биполярное расстройство, шизофрения, циклотимия, рекуррентная депрессия, аффективные расстройства. У тех, у кого заболевание связано с органическим поражением мозга, очень слабо выражено обострение, — рассказал Лазуренко.

Врач призвал внимательно относиться к своим состояниям. Он отметил, что игнорирование психических расстройств и заболеваний может привести к непоправимым последствиям.

Психолог Дина Голдштейн-Сильверман ранее предупредила о вреде позитивного мышления. Из-за постоянного игнорирования негативных эмоций появляется риск развития «улыбающейся депрессии».