Стало известно о минусах позитивного мышления Психолог Сильверман предупредила об «улыбающейся депрессии»

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Позитивное мышление в сложные периоды жизни, когда человек перебарывает себя, чтобы постоянно казаться счастливым, может привести к «улыбающейся депрессии», предупредила психолог Дина Голдштейн-Сильверман. Специалист пояснила KP.RU, что это серьезный диагноз, который сложно установить из-за нетипичных симптомов.

Многие люди, борющиеся с улыбающейся депрессией, являются перфекционистами или не хотят казаться слабыми или неуправляемыми, - объяснила психолог.

В свою очередь психолог Екатерина Ларионова подчеркнула, что позитивное мышление – это лишь внешняя оболочка, которой человек пытается защититься от реальности. При этом такой подход не решит проблемы, а только скроет их. По словам специалиста, такие люди бегут от жизненных реалий, уходя в отрицание. При этом внутри человек может чувствовать себя плохо.

Я не против позитивного мышления, но только при одном условии, когда это действительно так. То есть когда человек прислушивается к своим чувствам и принимает реальный мир. В этом как раз заключается смысл психотерапии. Когда мы долго «прикладываем подорожник», то есть мысли, что жизнь прекрасна, закрывая глаза на реальность, мы накапливаем проблемы как снежный ком. Вопрос времени, когда настанет точка невозврата, – пояснила специалист.

Психолог Анна Сухова призвала не отделять позитивное мышление от действий. По ее словам, очень часто такой взгляд на мир формирует в людях инфантилизм. Попав в сложную ситуацию, человек, который всегда старается мыслить оптимистично, продолжит надеяться на чудо, вместо того чтобы предпринять какие-либо действия, считает специалист. При этом в позитивном мышлении есть и плюсы: оно развивает отвагу, цельность натуры, преданность и справедливость.

У людей, понимающих буквально «чудесные» трактовки некоторых принципов, позитивное мышление включает инфантилизм, снижает уровень ответственности за свою жизнь и жизнь своих близких. Живя в сложной ситуации, впав в депрессию, оказавшись на грани, человек ничего не предпринимает, продолжая рассчитывать на чудо, жаждет большего, но так и не встает и не избавляется от своих мучений через активность и действия. А это очень важно: не отделять действия от позитивного мышления, – заключила Сухова.

Ранее психолог Софья Сулим предупредила об опасности самолечения антидепрессантами. По словам специалиста, это может привести к отложенному негативному эффекту, который проявится только спустя время после прекращения приема.