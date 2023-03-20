Названы регионы России с самыми счастливыми жителями Директор ВЦИОМ Федоров назвала жителей Южного округа самыми счастливыми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, самыми счастливыми себя ощущают жители Южного федерального округа (87% опрошенных), сообщил директор ВЦИОМ Валерий Федоров. В разговоре с «Парламентской газетой» он отметил, что несчастными чаще всего чувствуют себя те, кто сильно вовлекается в политическую повестку.

В этой группе уровень несчастья самый большой. Так что, если хотите быть счастливым — помните совет профессора Преображенского: «Не читайте советских газет». И возделывайте свой сад, — пояснил Федоров.

В начале 2023 года индекс счастья в России составил 67 пунктов. 36% граждан назвали себя определенно счастливыми, «скорее счастливы» - 46%, а несчастливыми себя считают 14% россиян.

По данным исследования, в мегаполисах, в Москве и Санкт-Петербурге, счастливы 76% из числа опрошенных. При этом в городах, где проживает до 100 тысяч человек, индекс счастья оказался выше (89%). Самыми несчастными оказались жители северо-запада страны (23%). В Дальневосточном округе 48% респондентов назвали своих знакомых счастливыми, а в Сибирском федеральном округе, наоборот, в окружении респондентов преобладают несчастные люди (16%).

Индекс счастья в России ВЦИОМ рассчитывает с 1990 года. Россиянам задают один и тот же вопрос: «В жизни бывает всякое — и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Индекс рассчитывается как разница суммы положительных и отрицательных ответов, показатель может соответствовать пунктам от 100 до −100.

Психолог Наталья Панфилова ранее посоветовала чаще бывать на улице вне зависимости от погоды, чтобы справиться с весенним обострением. Она порекомендовала пробовать новые активности или на время сменить обстановку, а также не закрываться в себе.