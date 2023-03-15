Россиянам дали совет, как самостоятельно преодолеть весеннее обострение Психолог Панфилова посоветовала чаще бывать на улице для борьбы с весенним обострением

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы самостоятельно преодолеть весеннее обострение следует больше времени проводить на улице, вне зависимости от погодных условий, посоветовала психолог Наталья Панфилова. В беседе со «Словом и Делом» она порекомендовала пробовать новые активности или на время сменить обстановку, а также не закрываться в себе.

Как и всякий психоз, обострение может случиться неожиданно. С весенним обострением поможет справиться простая прогулка. Не обращайте внимания на погоду, выходите на воздух, наслаждайтесь солнечным светом. Также поможет общая смена обстановки. <...> Надо пробовать новые активности и не закрываться, ловить солнце и свежий воздух, — пояснила специалист.

По словам Панфиловой, также следует восполнять запас витаминов, особенно витамина D, которого организм мало получает зимой. Специалист предупредила, что весеннее обострение сложнее всего переносят люди с нестабильной или несформированной психикой. Количество психозов может вырасти на фоне обстановки в мире.

Психолог рассказала, что весеннее обострение проявляется на фоне смены сезонов. Если зимой организм «уходит в спячку» и психозы проявляются реже, а летом на фоне зелени и хорошей погоды состояние стабилизируется, то весной поведение людей становится неустойчивым на фоне частых погодных изменений. Панфилова посоветовала обращать внимание на состояние своих близких.

Нарколог Игорь Лазуренко ранее предупредил об отличиях весеннего обострения от обычного подъема настроения на фоне увеличения светового дня. По словам врача, при резких перепадах эмоций в течение нескольких недель следует обратиться за помощью.