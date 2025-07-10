Стало известно, как живет семья пострадавшего в Шереметьево мальчика Отец пострадавшего в Шереметьево мальчика рассказал, что живет в РФ 12 лет

Мохаммад Шахим Мохаммад Афзал, отец двухлетнего Яздана, которого в Шереметьево бросил о пол один из пассажиров, рассказал NEWS.ru, что живет в России уже 12 лет, а на жизнь зарабатывает торговлей на маркетплейсах. Мужчина отметил, что получил российское гражданство в 2021 году, а супругу перевез в РФ через пять лет после того, как переехал сам.

Я с 2013 года тут живу. <…> Гражданство получил в 2021 году. А дети тут родились, в Москве. <…> Я продаю аксессуары для телефонов на маркетплейсах: чехлы всякие, стекла. Еще у меня есть «точка», — поделился собеседник NEWS.ru.

По словам мужчины, из Афганистана он уехал из-за боевых действий и ежедневных взрывов. Выходя из дома, он не знал, вернется ли домой живым. В России дела у него идут довольно хорошо, говорит Мохаммад. По его мнению, жаловаться на финансовое положение — это грех, ведь за деньги нельзя купить самое важное.

За деньги нельзя купить жизнь. Можно купить кровать, но нельзя — сон. Пусть денег будет мало, но со здоровьем родителей и других родственников все будет хорошо, — подытожил отец Яздана.

Вечером 23 июня гражданин Белоруссии, прилетевший из Кабула, без причины подошел к двухлетнему мальчику в зоне выдачи багажа, схватил его и с силой швырнул на пол. Предполагалось, что он находился в неадекватном состоянии. Против мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, совершенном с особой жестокостью. Максимальная санкция предусматривает до 20 лет тюрьмы.