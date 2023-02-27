Психиатр заявил, что «Редан» может превратиться в банды подростков Психиатр Шуров: если движение «Редан» не пресечь, оно может превратиться в подростковые банды

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Распространение движения «Редан» необходимо пресечь, иначе оно может превратиться в подростковые банды, рассказал NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. Эксперт добавил, что субкультура является «каким-то преступным сообществом, тянущее минимум на статью о хулиганстве».

У нас какое-то преступное сообщество, тянущее минимум тянет на статью о хулиганстве, нападают на других подростков. У подростков гормональный криз, психика неустойчива, хотят принадлежать каким-то сообществам, часто антисоциальное поведение для статуса — подраться, напасть. Дойдет до подростковых банд, если не вмешиваться. Это объединение по принципу ненависти к тем, кто в них не входит. Они какое-то время копили силы, а сейчас активно применяют против других подростков, — отметил Шуров.

Медик подчеркнул, что со всеми сторонниками движения «Редан», а также с их родителями, необходимо провести беседы, объяснить, что такое поведение неприемлемо. Психиатр считает, что сразу возбуждать уголовные дело в отношении участников объединения не стоит.

Не думаю, что нужно возбуждать уголовные дела. Нужно со всеми побеседовать, с участниками движения, с родителям. Объяснить, что такое поведение неприемлемо. Это не совсем здоровая идеология со своей символикой и своими врагами. Неформальная и явно деструктивная и для подростков, и для окружающих, — Шуров.

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фудкорта в столичном ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Они подчеркнули, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

В столичном главке МВД сообщили, что по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В различных Telegram-каналах появилась информация, что в драках могли принимать участие члены «Редана». По информации «112», по этому делу никого не задержали. А по данным Telegram-канала Mash, задержаны уже девять подростков и полиция продолжает искать остальных.

Как заявляют популяризаторы движения, «Редан» задумывался как музыкальный лейбл. Сейчас он трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter подросткового возраста. Отличительными чертами членов движения являются темные длинные волосы и одежда известного бренда с изображением паука. Участникам «Редана» приписывают принадлежность к разным политическим идеологиям, националистическим движениям и называют частной военной компанией. Сами они это отрицают.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев заявил NEWS.ru, что «Редан» является подростковым недоразумением. Парламентарий отметил, что на законодательном уровне запрещать его придется, если движение приобретет массовый характер и станет угрозой для общества. Депутат добавил, что молодые люди объединились «вокруг какого-то бреда».