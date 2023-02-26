В Петербурге задержали более 100 подростков на фоне скандала с «ЧВК Редан» ОМОН задержал 131 подростка из-за массовой драки в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге в ТЦ «Галерея» произошла массовая драка, пишет «Фонтанка». Сотрудники ОМОНа задержали 131 подростка. По сведениям издания, драка связана с подростковой субкультурой «Редан».

«Фонтанка» отмечает, что на подростка в одежде с изображением паука, являющегося символом «Редана», набросились другие несовершеннолетние. В результате потасовки один подросток пострадал. По данным портала, драки с участием представителей субкультур произошли также в Казани и Ростове-на-Дону.

26 февраля в Новосибирске сотрудники полиции также задерживали посетителей ТРЦ «Галерея». По словам очевидцев, стражи порядка выискивали подростков и сажали их в автозаки. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», несовершеннолетние могли быть связаны с движением «Редан».

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фудкорта в столичном ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая. После драки было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

После драк в торговых центрах в Сети появились мемы о существовании «ЧВК Редан», избивающей «оффников» и «нерусских», что и привлекло всеобщее внимание к субкультуре. Как заявляют популяризаторы движения, «Редан» задумывался как музыкальный лейбл и никакого отношения ни к политическим идеологиям, ни к националистическим движениям, ни к частным военным компаниям не имеет.