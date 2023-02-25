После драки подростков из «Редан» со спортсменами возбудили уголовное дело После массовой драки подростков в ТЦ возбуждено уголовное дело

По факту массовой драки с участием подростков в московском торговом центре «Авиапарк» возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ), сообщается на сайте столичного главка МВД. По данным Telegram-канала «112», потасовка началась из-за стульев на фудкорте. Ранее сообщалось, что в потасовке участвовали представители субкультуры «редан» и спортсмены, которым не понравился их внешний вид.

В ходе мониторинга средств массовой информации сети Интернет сотрудниками полиции выявлены публикации с видеозаписями грубого нарушения общественного порядка в торговом центре, расположенном на Ходынском бульваре. По данному факту следствием ОМВД России по Хорошевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Оперативниками установлено, что в торговом центре между жителями столицы произошёл бытовой конфликт, переросший в потасовку, — говорится в сообщении МВД.

По словам представителей «редан», на фудкорте к ним подошла группа подростков и стала требовать стулья. Словесная перепалка закончилась массовой дракой, а после оппоненты договорились встретиться еще раз на том же месте в то же время, сообщает «112».

«Редан» представляет собой неформальное объединение подростков, вдохновившихся прочтением японской манги «Геней Редан». Отличительными чертами направления являются темные длинные волосы и одежда известного бренда с изображением паука. Им приписывают принадлежность разным политическим идеологиям, националистическим движениям и называют частной военной компанией. Сами «редан» какое-либо отношение к ним отрицают.

Ранее Baza сообщала, что в Москве полицейские получили распоряжение отлавливать подростков с приметами «редан». По данным канала, подобные меры были введены после массовых драк в торговых центрах столицы с участием представителей субкультуры «редан» и спортсменов.

22 февраля в Сети появилось видео с моментом массовой драки подростков на фудкорте в ТЦ «Авиапарк» в Москве. По словам очевидцев, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Они рассказали, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая. По словам посетителей ТЦ, стычки происходили на всех этажах здания. При этом подростки дрались в разных «форматах». То есть речь идет как о столкновении «стенка на стенку», так и о физической конфронтации «раз на раз».