В московском ТЦ группа подростков сошлась «стенка на стенку» В московском торговом центре «Авиапарк» группа подростков устроила драку

Фото: vk.com/aviaparkmsk

ТЦ «Авиапарк»

В московском торговом центре «Авиапарк» группа подростков устроила драку, передает Telegram-канал SHOT. По имеющейся информации, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Канал пишет, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей, а причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

Канал подчеркивает, что стычки происходили на всех этажах ТЦ. При этом подростки дрались в разных «форматах». То есть речь идет как о столкновении «стенка на стенку», так и о физической конфронтации «раз на раз».

Авторы канала добавили, что охрана не спешила вмешиваться в конфликт. Судьба участников драки в настоящий момент неизвестна.

19 февраля в подмосковном Ногинске школьник ножом порезал мужчину, который ввязался в драку с подростками. В итоге его доставили в больницу, но от медпомощи он отказался.

Ранее в кафе на юго-востоке столицы произошла массовая драка с участием мигрантов, о чем сообщали журналисты со ссылкой на столичный главк МВД. Сотрудники полиции задержали 15 участников потасовки. Инцидент произошел в ночь на 19 февраля на Люблинской улице. Как рассказал источник РЕН ТВ, посетители кафе поссорились, после чего вышли на улицу и вступили в драку. Их заметили прохожие и вызвали полицейских. Правонарушителей задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств.