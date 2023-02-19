Мигранты устроили побоище в московском кафе Полиция задержала 15 человек после массовой драки с мигрантами в Москве

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В кафе на юго-востоке столицы произошла массовая драка с участием граждан России, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на столичный главк МВД. Сотрудники полиции задержали 15 участников потасовки.

Инцидент произошел в ночь на 19 февраля на Люблинской улице. Как рассказал источник РЕН ТВ, посетители кафе поссорились, после чего вышли на улицу и вступили в драку. Их заметили прохожие и вызвали полицейских. Правонарушителей задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств.

12 февраля на Каширском шоссе в Москве толпа мигрантов избила молодого парня. Как рассказали очевидцы, юноша заступился за девушку-подростка, к которой приставал один из представителей компании. В итоге конфликт перерос в драку. Полиция оперативно задержала подозреваемых в избиении.

Ранее массовая драка произошла возле бара «Гризли» в Санкт-Петербурге. По словам очевидцев, агрессивные охранники избили посетителей. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчины избивают других участников перепалки не только ногами и руками, но и палками. Предмет в руке одного из них также внешне был похож на резиновую дубинку.