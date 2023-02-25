Baza: полиция начнет отлавливать подростков с приметами «ЧВК Редан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичным полицейским приказали вылавливать в городе подростков с приметами так называемой ЧВК «Редан», сообщает Telegram-канал Baza. Как утверждают журналисты, опознать их можно по темным длинным волосам и эмблемам с пауком на одежде. Подобные меры были введены после серии массовых драк в торговых центрах Москвы с участниками неофициального движения.

Авторы Baza пояснили, что ЧВК «Редан» представляет собой неформальное объединение подростков, вдохновившихся от прочтения японской манги «Геней Редан». Утверждается, что они активно выступают против футбольных фанатов и приезжих. Последователи движения были задержаны после крупных драк в ТЦ «Авиапарк» и «Маркос-Молл» в Москве.

22 февраля в Сети появилось видео с моментом массовой драки подростков в фудкорте в ТЦ «Авиапарк» в Москве. По словам очевидцев, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Они рассказали, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая. По словам посетителей ТЦ, стычки происходили на всех этажах здания. При этом подростки дрались в разных «форматах». То есть речь идет как о столкновении «стенка на стенку», так и о физической конфронтации «раз на раз».