Посетителей ТЦ в Новосибирске задержали из-за встречи «ЧВК Редан» «Тайга.инфо»: посетителей ТЦ в Новосибирске задерживают из-за встречи подростков из «Редан»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске сотрудники полиции задерживают посетителей ТРЦ «Галерея», сообщает Telegram-канал «Тайга.инфо». По словам очевидцев, стражи порядка выискивают подростков и сажают их в автозаки. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», несовершеннолетние могут быть связаны с неформальным движением «Редан».

По данным «Осторожно, новости», последователи «Редана» накануне анонсировали встречу в новосибирском ТЦ, а уже сегодня в помещении можно было заметить людей в черной одежде и с нашивками в виде паука — это отличительные черты членов объединения. Очевидцы утверждают, что в отделение уехали лишь шестеро несовершеннолетних, остальных отпустили. Источник канала рассказал, что помимо подростков полицией был задержан человек, который стоял у входа в ТЦ с бутылками «с чем-то желтым».

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фудкорта в столичном ТЦ «Авиапарк». Как рассказали очевидцы, в потасовке участвовали две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

В столичном главке МВД сообщили, что по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В различных Telegram-каналах появилась информация, что в драках могли принимать участие члены «Редана». По данным Telegram-канала Mash, задержаны девять подростков и полиция продолжает искать остальных.

Второе уголовное дело о хулиганстве было возбуждено столичным СКР против двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые прыснули в глаза своему ровеснику из перцового баллончика и избили в метро. Несовершеннолетние были задержаны, они признали свою вину. По данным «112», задержанные могут быть также причастны к движению «Редан».

После драк в ТЦ в Сети появились мемы о существовании некой «ЧВК Редан» — группировки, избивающей «оффников» и «нерусских», что и привлекло всеобщее внимание к субкультуре.

Как заявляют популяризаторы движения, «Редан» задумывался как музыкальный лейбл. Сейчас он трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter подросткового возраста. Отличительными чертами членов движения являются темные длинные волосы и одежда известного бренда с изображением паука. Участникам «Редана» приписывают принадлежность к разным политическим идеологиям, националистическим движениям и называют частной военной компанией. Сами они это отрицают.