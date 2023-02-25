На подростков из «ЧВК Редан» завели второе уголовное дело

Фото: СК РФ

Московский СКР возбудил второе уголовное дело о хулиганстве против двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые прыснули в глаза своему ровеснику из перцового баллончика, сообщается в Telegram-канале ведомства. По данным Telegram-канала «112», подростки являются участниками движения «Редан». Несовершеннолетних задержали, они признали свою вину.

По данным следствия, в вечернее время 23 февраля 2023 года два несовершеннолетних подростка совместно с иными неустановленными лицами, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно из хулиганских побуждений, применив газовый баллончик, распылили в лицо несовершеннолетнего его содержимое, после чего нанесли ему удары по различным частям тела, — говорится в сообщении СК.

22 февраля в Сети появилось видео с моментом массовой драки на фудкорте в ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Они рассказали, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая. В столичном главке МВД сообщили, что по факту массовой драки с участием подростков в ТЦ «Авиапарк» возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ). По данным СМИ, в драках могли принимать участие члены «Редана».

Telegram-канал Baza в свою очередь сообщил, что в Москве полицейские начали отлавливать подростков с приметами «Редан». По данным Telegram-канала Mash, задержаны уже девять подростков, и полиция продолжает искать остальных.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Роскомнадзор с просьбой заблокировать все ресурсы «Редана» в Сети. По ее мнению, члены движения пропагандируют нацизм.

«Редан» является неформальным объединением подростков, вдохновившихся японской мангой «Геней Редан». Типичными чертами членов движения являются темные длинные волосы и одежда известного бренда с изображением паука. Участникам «Редана» приписывают принадлежность разным политическим идеологиям, националистическим движениям и называют частной военной компанией. Сами они это отрицают.