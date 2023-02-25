Лига безопасного интернета призвала запретить «ЧВК Редан» Мизулина заявила, что отправит запрос в РКН с требованием запретить каналы «ЧВК Редан»

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала заблокировать все каналы неформального движения «Редан», соответствующий запрос она пообещала направить в Роскомнадзор. В своем Telegram-канале она назвала представителей направления нацистами и обвинила в пропаганде этой идеологии. Она пообещала и дальше продолжать бороться с субкультурой.

Мы с лигой безопасного интернета отправим запрос в Роскомнадзор, чтобы запретить подобные каналы. Мы считаем, что это пропаганда нацизма и это плохо влияет на детей. Сегодня полиция уже выполняет наше требование по задержанию нацистов. Мы будем продолжать запрещать это движение, — написала Мизулина.

Мизулина подчеркнула, что Лига отправила запрос в суд о запрете субкультуры в России, а также предусмотрела уголовный срок и штраф по статье 354.1 УК РФ) за участие в направлении и его пропаганду. По ее же требованию полиция начала задерживать подростков, похожих на представителей «Редан». Также Мизулина предложила приравнять символ неформалов, паука, к свастике.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве полицейские начали отлавливать подростков с приметами «Редан». По данным канала, подобные меры были введены после массовых драк в столичных ТЦ «Авиапарк» и «Маркос-Молл» с участием представителей субкультуры. По данным Telegram-канала Mash, задержаны уже девять подростков, и полиция продолжает искать остальных.

Одна из них произошла 19 февраля. Ее причиной, по словам представителей субкультуры, стал их внешний вид, который вызвал агрессивную реакцию у спортсменов.

Также 22 февраля в Сети появилось видео с моментом массовой драки на фудкорте в ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Они рассказали, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

В столичном главке МВД сообщили, что по факту массовой драки с участием подростков в ТЦ «Авиапарк» возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ).

«Редан» является неформальным объединением подростков, вдохновившихся японской мангой «Геней Редан». Узнаваемыми чертами движения являются темные длинные волосы и одежда известного бренда с изображением паука. Им приписывают принадлежность разным политическим идеологиям, националистическим движениям и называют частной военной компанией. Сами «Редан» какое-либо отношение к ним отрицают.