«Редан» в Новосибирске решили прикрыть Глава новосибирского «Редана» решил распустить движение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администратор новосибирского «Редана» заявил о роспуске движения после вызова в полицию и написания объяснительной, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его словам, «Редан» не является националистическим движением и объединяет фанатов аниме, игры DOTA и других молодежных увлечений.

Нас обвиняют в каких-то националистических движениях, правых. Мы таковым не являемся. Мы являемся просто движением дотеров, анимешников и так далее. <...> Мы пришли к мирному исходу о закрытии «Редана» в Новосибирске, — сказал он.

В беспорядках в ТЦ «Галерея» молодой человек обвинил неких «плохо настроенных людей» из числа движения, назвав их «огрязнителями», которые оскорбляют другие нации и субкультуры. Он также подчеркнул, что в потасовке не участвовал никто из новосибирских членов «Редана».

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задерживают посетителей ТРЦ «Галерея», выискивая подростков и сажая их в автозаки. По данным «Осторожно, новости», последователи «Редана» накануне анонсировали встречу в новосибирском ТЦ. Также задержания произошли в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону.

После драк в ТЦ в Сети появились мемы о существовании некой «ЧВК Редан» — группировки, избивающей «офников» и «нерусских», что и привлекло всеобщее внимание к субкультуре. Как заявляют популяризаторы движения, «Редан» задумывался как музыкальный лейбл. Сейчас он трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter подросткового возраста, и никакого отношения ни к политическим идеологиям, ни к националистическим движениям, ни к частным военным компаниям не имеет.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в свою очередь выступила с критикой субкультуры, а также обвинила СМИ, Telegram-каналы и блогеров в пропаганде агрессивной культуры, а Росмолодежь — в бездействии. Она назвала «Редан» и в целом субкультуру аниме депрессивно-агрессивными. Значительная часть поклонников японских мультфильмов, по ее мнению, исповедуют насилие и готова его применять.