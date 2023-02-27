Около 200 предполагаемых членов «Редан» задержаны в разных городах России

Фото: chvkredantg/t.me

Около 200 предполагаемых членов так называемой ЧВК «Редан» и их оппонентов задержали в ТЦ в нескольких городах России, сообщает Telegram-канал Shot. Также сообщается, что родители подростков массово обращаются в полицию с заявлениями о пропаже детей, связано ли это с массовыми задержаниями, пока не ясно.

Так, накануне днем в торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге пришли около 70 человек с закрытыми лицами и начали вести себя агрессивно. В итоге полицейские задержали 110 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Спустя несколько часов в тот же центр пришли еще 200 человек в балаклавах, 47 из них были задержаны. Еще 35 подростков были задержаны в ТЦ «Тандем» и «Мега» в Казани. Их передали законным представителям.

22 февраля в Сети было опубликовано видео массовой драки в зоне фудкорта в столичном ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, в потасовке схлестнулись две компании молодых людей: одной группе не понравилось, как была одета другая. После драк в ТЦ в Сети появились мемы о существовании некой «ЧВК Редан» — группировки, избивающей «оффников» и «нерусских», что и привлекло всеобщее внимание к субкультуре.

В столичном главке МВД сообщили, что по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По данным Telegram-канала Mash, по данному делу задержаны уже девять подростков, полиция продолжает искать остальных.

Второе уголовное дело о хулиганстве было возбуждено столичным СКР против двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые прыснули в глаза своему ровеснику из перцового баллончика и избили его в метро. Несовершеннолетних задержали, они признали свою вину. По данным «112», задержанные могут быть также причастны к движению «Редан».