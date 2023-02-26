Мизулина выступила с резкой критикой субкультуры аниме и «ЧВК Редан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступила с критикой субкультуры «анимешников», а также обвинила СМИ, Telegram-каналы и блогеров в пропаганде агрессивной культуры, а Росмолодежь — в бездействии. В своем Telegram-канале она опубликовала 11 замечаний, связанных со скандалом вокруг так называемой субкультуры «Редан» — подросткового сообщества поклонников аниме, члены которого недавно стали участниками драк в торговых центрах.

Запрос на агрессию в молодежной среде имеется, он громадный. Хочется задать вопрос тем, кого государство наделило полномочиями по мониторингу деструктивного контента среди молодежи (Росмолодежь и его дочернюю структуру АНО «ЦИСМ»): а что было сделано для того, чтобы остановить продвижение этой опасной субкультуры среди детей? — возмутилась Мизулина.

Она также назвала «Редан» и в целом субкультуру аниме депрессивно-агрессивными. При этом значительная часть поклонников японских мультфильмов, по ее мнению, исповедуют насилие и готовы его применять. Она уверена, что общество «провалило» план по вовлечению подростков в «социально приемлемые формы досуга», из-за чего в дальнейшем остается действовать жесткими способами реагирования.

Необходимо жесткое превентивное реагирование: недопущение сборищ, профилактика деструктивных явлений и организованное идеологическое наступление на всех этих «пауков». И начинать эту работу нужно прямо сейчас, — заявила Мизулина.

Также она призвала ввести запрет для СМИ и крупных Telegram-каналов на освещение подобных тем, а в отношении соцсетей следует ввести оборотные штрафы за отсутствие самостоятельной модерации контента.

Видео с дракой с участием членов «Редана» появилось в Сети 22 февраля. По словам очевидцев, в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

После драк в ТЦ в Сети появились мемы о существовании некой «ЧВК Редан» — группировки, избивающей «оффников» и «нерусских», что и привлекло всеобщее внимание к субкультуре. Как заявляют популяризаторы движения, «Редан» задумывался как музыкальный лейбл и никакого отношения ни к политическим идеологиям, ни к националистическим движениям, ни к частным военным компаниям он не имеет.

В столичном главке МВД сообщили, что по факту драки в ТЦ возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По данным Telegram-канала Mash, в Москве задержаны девять подростков и полиция продолжает искать остальных.

Второе уголовное дело о хулиганстве было возбуждено столичным СКР против двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые прыснули в глаза своему ровеснику из перцового баллончика и избили его в метро. Несовершеннолетних задержали, они признали свою вину. По данным «112», задержанные могут быть также причастны к движению «Редан».