Мизулина опровергла фейки о призывах запретить «Редан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опровергла сообщения с призывами запретить в России движение «Редан», которые были написаны от ее имени. Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что она направила соответствующий запрос в суд и Роскомнадзор. Она предположила, что эти сообщения были написаны с территории Украины и Молдавии и в ближайшие две недели количество таких публикаций, написанных с поддельных аккаунтов, возрастет.

Фейк. Не делала таких заявлений. Видимо, теперь раз в две недели будут гулять новые фейки, распространенные от моего лица с территории Молдовы и Украины, — написала Мизулина.

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщает, что в ТЦ «Авиапарк» вновь появилась толпа подростков. Некоторые из них признались, что пришли «избить пауков», подразумевая под этим представителей «Редана». В торговом центре дежурят полицейские.

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фудкорта в столичном ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, об одного из участников побоища даже сломали поднос. Они подчеркнули, что в потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

В столичном главке МВД сообщили, что по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В различных Telegram-каналах появилась информация, что в драках могли принимать участие члены «Редана». По информации «112», по этому делу никого не задержали. А по данным Telegram-канала Mash, задержаны уже девять подростков и полиция продолжает искать остальных.

Второе уголовное дело о хулиганстве было возбуждено столичным СКР против двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые прыснули в глаза своему ровеснику из перцового баллончика и избили его в метро. Несовершеннолетних задержали, они признали свою вину. По данным «112», задержанные могут быть также причастны к движению «Редан».

После драк в ТЦ в Сети появились мемы о существовании некой «ЧВК Редан» — группировки, избивающей «оффников» и «нерусских», что и привлекло всеобщее внимание к субкультуре.

Как заявляют популяризаторы движения, «Редан» задумывался как музыкальный лейбл. Сейчас он трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter подросткового возраста. Отличительными чертами членов движения являются темные длинные волосы и одежда известного бренда с изображением паука. Участникам «Редана» приписывают принадлежность к разным политическим идеологиям, националистическим движениям и называют частной военной компанией. Сами они это отрицают.