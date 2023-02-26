В Петербурге возбудили уголовное дело после драки с участием «ЧВК Редан»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки в ТРЦ «Галерея», сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу. Ранее сообщалось, что в драке участвовали представители молодежной субкультуры «Редан».

Из материалов уголовного дела следует, что неустановленные лица, действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, совершили хулиганские действия в ТРЦ «Галерея», в результате которых пострадали несколько человек, — говорится в сообщении пресс-службы.

26 февраля издание «Фонтанка» сообщило, что сотрудники ОМОНа задержали 131 подростка после драки в ТРЦ «Галерея». По данным газеты, на подростка в одежде с изображением паука, являющегося символом «Редана», набросились другие несовершеннолетние. В результате потасовки один мальчик пострадал. По информации «Фонтанки», драки с участием представителей субкультур произошли также в Казани и Ростове-на-Дону.

В тот же день в Новосибирске сотрудники полиции задерживали посетителей ТРЦ «Галерея». По словам очевидцев, стражи порядка выискивали подростков и сажали их в автозаки. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», несовершеннолетние могли быть связаны с движением «Редан».

После драк в торговых центрах в Сети появились мемы о существовании «ЧВК Редан», избивающей «оффников» и «нерусских», что и привлекло всеобщее внимание к субкультуре. Как заявляют популяризаторы движения, «Редан» задумывался как музыкальный лейбл и никакого отношения ни к политическим идеологиям, ни к националистическим движениям, ни к частным военным компаниям не имеет.