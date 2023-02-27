В ГД назвали подростковым недоразумением движение «Редан» Депутат Метелев: движение «Редан» является подростковым недоразумением, объединились вокруг бреда

Фото: chvkredantg/t.me

Движение «Редан» является подростковым недоразумением, сообщил в разговоре с NEWS.ru глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Парламентарий отметил, что на законодательном уровне запрещать его придется, если движение приобретет массовый характер и станет угрозой для общества. Депутат добавил, что молодые люди объединились «вокруг какого-то бреда».

Как и любая экстремистская субкультура она (движение «Редан». — NEWS.ru) опасна. Если силовики смогут максимально эффективно ограничить ее развитие, привлечь к ответственности нарушителей, то не думаю, что она станет угрозой для общества. Но если она станет массовой, то, конечно, надо будет запрещать, как явление. Пока что это, как мне кажется, подростковое недоразумение. В ее идею изначально заложена какая-то глупость. Так происходит всегда. Люди объединяются вокруг какого-то бреда, — добавил Метелев.

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фудкорта в столичном ТЦ «Авиапарк». По словам очевидцев, об одного из участников побоища сломали поднос. В потасовке схлестнулись две компании молодых людей. Причиной конфликта стало то, что одной группе не понравилось, как была одета другая.

В столичном главке МВД сообщили, что по факту массовой драки возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В различных Telegram-каналах появилась информация, что в драках могли принимать участие члены «Редана».

Второе уголовное дело о хулиганстве было возбуждено столичным СКР против двух подростков в возрасте 15 и 17 лет, которые прыснули в глаза своему ровеснику из перцового баллончика и избили его в метро. Несовершеннолетних задержали, они признали свою вину. Задержанные могут быть также причастны к движению «Редан».

После драк в ТЦ в Сети появились мемы о существовании некой «ЧВК Редан» — группировки, избивающей «оффников» и «нерусских», что и привлекло всеобщее внимание к субкультуре.

Как заявляют популяризаторы движения, «Редан» задумывался как музыкальный лейбл. Сейчас он трансформировался в неформальное объединение поклонников аниме Hunter × Hunter подросткового возраста. Отличительными чертами членов движения являются темные длинные волосы и одежда известного бренда с изображением паука. Участникам «Редана» приписывают принадлежность к разным политическим идеологиям, националистическим движениям и называют частной военной компанией. Сами они это отрицают.