Испытания аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах не выявили дефектов

https://static.news.ru/photo/227a9fac-9cbb-11ea-9fb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Испытания аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах не показали сбоев в их работе. Речь идёт об аппаратах «Авента-М», которые использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.

За основу испытания были взяты аналогичные аппараты этого же Уральского приборостроительного завода. Они были изготовлены апреле этого года и поступили в больницу Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Испытания проводились в разных режимах работы с максимальными нагрузками. Сбоев в итоге не выявлено. Сейчас выясняется, что привело к внештатной работе аппаратов и их возгоранию. Пока основной остаётся версия короткого замыкания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Уральский приборостроительный завод, на котором собирали аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», загоревшиеся впоследствии в нескольких больницах, нанял адвокатов. На сайте госзакупок 18 мая появилась заявка на 60 млн рублей, из которых 7,5 млн рублей предприятие готово было выплатить исполнителю уже в течение ближайших дней.