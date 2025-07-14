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14 июля 2025 в 11:18

Миткова рассказала о своем самочувствии на фоне сообщения о госпитализации

Телеведущая Миткова опровергла сообщение о госпитализации

Татьяна Миткова Татьяна Миткова Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Миткова опровергла сообщение о своей госпитализации. В беседе с NEWS.ru она отметила, что чувствует себя хорошо.

Вы знаете, со мной все хорошо. В данный момент я читаю один из редакционных материалов и нахожусь в «Кофемании», потому что жду здесь встречи с нужным мне человеком, — высказалась Миткова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Миткову срочно доставили в одну из больниц столицы. По информации источника, здоровье 69-летней журналистки ухудшилось из-за ослабленного иммунитета на фоне многолетнего лечения онкологического заболевания. Там отметили, что врачи провели консилиум и решили продолжить текущий курс химиотерапии, который Миткова проходит с 2016 года.

Художник Константин Мирошник ранее опроверг сообщения об экстренной госпитализации телеведущего Николая Дроздова. По его словам, Дроздов обратился к врачам, чтобы пройти плановый курс уколов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что российской телеведущей Ангелине Вовк потребовалась срочная медицинская помощь. Она известна по передачам «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши!».

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