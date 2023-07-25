Против социолога Кагарлицкого возбудили дело об оправдании терроризма

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Социолог Борис Кагарлицкий

ФСБ возбудила дело об оправдании терроризма в отношении социолога Бориса Кагарлицкого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила ТАСС адвокат Юлия Кузнецова. По словам юриста, информацию об этом ей удалось узнать в ходе обыска у психолога Александра Арчагова, который проходил в рамках дела против Кагарлицкого.

Я защищаю известного психолога Александра Арчагова. Сегодня у него проходил обыск, на котором я присутствовала. Как мне удалось выяснить, он проходил в рамках уголовного дела об оправдании терроризма, которое возбудили в отношении Кагарлицкого. Расследование дела ведет ФСБ, — сказала юрист.

Утром 21 июля стало известно о задержании бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики и блогера Игоря Стрелкова. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте Стрелкова до 18 сентября. Его обвиняли в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать свою вину в суде.

Супруга Стрелкова Мирослава Регинская отметила, что интересы экс-министра обороны ДНР в суде будет представлять адвокат Гаджи Алиев. Она сообщила, что соответствующий договор уже подписан.

Алиев прежде активно сотрудничал с проектом «Правозащита Открытки» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В частности, он представлял интересы писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого пытались привлечь к ответственности за распространение информации об акции в поддержку Алексея Навального. Также Алиев защищал журналисток Анастасию Стогней, Валерию Позычанюк и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.