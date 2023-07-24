Сотрудничавший с Ходорковским адвокат будет защищать Стрелкова Интересы Стрелкова в суде будет представлять адвокат Гаджи Алиев

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Адвокат Гаджи Алиев

Интересы экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова в суде будет представлять адвокат Гаджи Алиев, сообщила супруга Стрелкова Мирослава Регинская в его Telegram-канале. Она написала, что соответствующий договор уже подписан.

На данный момент я получаю много обращений от юристов и компаний, желающих работать по делу Стрелкова. На сегодняшний день я как законный представитель заключила соглашение только с одним адвокатом. Это Гаджи Алиевич Алиев, — рассказала Регинская.

Алиев прежде активно сотрудничал с проектом «Правозащита Открытки» Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В частности, он представлял интересы писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), которого пытались привлечь к ответственности за распространение информации об акции в поддержку Алексея Навального. Также Алиев защищал журналисток Анастасию Стогней, Валерию Позычанюк и бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского.

О задержании Стрелкова стало известно утром 21 июля. Мещанский суд Москвы позднее вынес решение об аресте Стрелкова до 18 сентября. Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму. По словам адвоката, Стрелков отказался признавать свою вину в суде.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев ранее рассказал, что Стрелков всегда был приличным человеком, который отстаивал интересы Донбасса и России. При этом он добавил, что ожидал от военного более активного участия в спецоперации на Украине.