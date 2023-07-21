«Всегда отстаивал интересы России»: генерал Соболев о задержании Стрелкова Депутат Госдумы Соболев заявил, что Стрелков всегда отстаивал интересы России и Донбасса

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Игорь Стрелков

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков был приличным человеком, который всегда отстаивал интересы Донбасса и России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. При этом он добавил, что ожидал от военного более активного участия в спецоперации на Украине.

До сегодняшнего дня, пока мне не сказали, что Игорь Стрелков был задержан, я был о нем хорошего мнения. Я думал, что он будет более активно участвовать в СВО, и воспринимал исключительно положительно, как приличного человека, который еще до начала военной операции отстаивал интересы Донбасса и России в целом, — рассказал Соболев.

О задержании экс-министра обороны ДНР сообщила его жена Мирослава Регинcкая. Она пояснила, что по месту жительства Стрелкова проведен обыск, а его самого увезли в неизвестном направлении. По дaнным СМИ, уголовное разбирательство против Стрелкова начато после обращения бывшего сотрудника ЧВК «Вaгнер».

Экс-народный депутат СССР полковник Виктор Алкснис заявил NEWS.ru, что задержание Стрелкова может свидетельствовать о том, что власть начала «охоту на ведьм». По его мнению, вероятность того, что Стрелков будет признан виновным в экстремизме, весьма высока.