10 мая 2026 в 13:15

Простой трюк, чтобы обновить обычную окрошку — вот, чем заменяю мясо

Ветчина в окрошке — это не компромисс, а осознанный выбор для тех, кто ценит время. Пока варится мясо, можно успеть переделать кучу дел. А здесь — нарезал кубиками, смешал с овощами и зеленью, залил квасом. Идеальное блюдо для дачи или быстрого ужина без потери вкуса.

Что понадобится

Ветчина — 300 г, картофель — 4 шт., яйца — 4 шт., огурцы — 3 шт., редис — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, укроп — 1 пучок, петрушка — 0.5 пучка, квас — 1.5 л, сметана — 4 ст. л., хрен — 1 ст. л., соль, перец — по вкусу

Как готовлю

Отвариваю картофель в мундире и яйца вкрутую. Остужаю, чищу. Свежие огурцы, редис и зелень мою. Все ингредиенты нарезаю одинаковыми мелкими кубиками: картофель, яйца, ветчину, огурцы, редис.

Зеленый лук, укроп и петрушку мелко рублю. Для лучшей текстуры одну картофелину давлю в пюре и развожу квасом.

Смешиваю все в большой миске, добавляю хрен, соль и перец. Заливаю холодным квасом, перемешиваю. Разливаю по тарелкам, добавляю сметану и сразу подаю.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

Российского студента едва не посадили за песню о буржуазии
Известного блогера-иноагента наказали рублем за неуплату налогов
Врач ответила, какие продукты помогут сохранить хорошее зрение
Весной и летом не только окрошка: готовим шальтибарщяй — яркий литовский суп, который освежает в момент
Дмитрий Демичев
