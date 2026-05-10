Простой трюк, чтобы обновить обычную окрошку — вот, чем заменяю мясо

Ветчина в окрошке — это не компромисс, а осознанный выбор для тех, кто ценит время. Пока варится мясо, можно успеть переделать кучу дел. А здесь — нарезал кубиками, смешал с овощами и зеленью, залил квасом. Идеальное блюдо для дачи или быстрого ужина без потери вкуса.

Что понадобится

Ветчина — 300 г, картофель — 4 шт., яйца — 4 шт., огурцы — 3 шт., редис — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, укроп — 1 пучок, петрушка — 0.5 пучка, квас — 1.5 л, сметана — 4 ст. л., хрен — 1 ст. л., соль, перец — по вкусу

Как готовлю

Отвариваю картофель в мундире и яйца вкрутую. Остужаю, чищу. Свежие огурцы, редис и зелень мою. Все ингредиенты нарезаю одинаковыми мелкими кубиками: картофель, яйца, ветчину, огурцы, редис.

Зеленый лук, укроп и петрушку мелко рублю. Для лучшей текстуры одну картофелину давлю в пюре и развожу квасом.

Смешиваю все в большой миске, добавляю хрен, соль и перец. Заливаю холодным квасом, перемешиваю. Разливаю по тарелкам, добавляю сметану и сразу подаю.

