08 мая 2026 в 15:46

Не окрошка, а сливочное искушение: копчености и секрет топленого вкуса — вот наш семейный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Главный секрет этой окрошки — не в овощах, а в заливке. Ряженка дает ту самую сливочную текстуру и карамельные ноты, которых так не хватает обычному кефиру.

Что понадобится

Ряженка — 1 л, ветчина копченая — 300 г, картофель — 4 шт., яйца — 4 шт., огурцы — 3 шт., редис — 150 г, зеленый лук — 1 пучок, укроп — 1 пучок, петрушка — 1/2 пучка, горчица столовая — 1 ст. л., вода газированная — 200 мл, соль — 1 ч. л.

Как готовлю

Заранее отвариваю картофель в мундире 30–35 минут, даю ему полностью остыть и полежать, чтобы не рассыпался при нарезке. Яйца варю вкрутую 8–10 минут после закипания, затем остужаю в ледяной воде.

Мелко рублю зелень, перекладываю в глубокую миску, добавляю крупную соль и слегка разминаю толкушкой, чтобы пошел сок. Очищаю остывший картофель и яйца, нарезаю все мелкими кубиками — огурцы, редис, ветчину, яйца и картофель.

Сначала смешиваю огурцы с редисом, затем добавляю картофель, яйца и ветчину — так ингредиенты распределяются равномернее.

В отдельной посуде соединяю холодную ряженку с горчицей, вливаю газированную воду и перемешиваю. Заливаю этой смесью овощную основу, досаливаю по вкусу и охлаждаю перед подачей.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
