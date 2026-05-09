09 мая 2026 в 07:34

Весной и летом не только окрошка: готовим шальтибарщяй — яркий литовский суп, который освежает в момент

Каждую весну у меня начинается «сезон холодников». Когда уже тепло и тяжелые супы совсем не хочется, вместо привычной окрошки готовлю литовский шальтибарщяй — тот самый ярко-розовый холодник на кефире со свеклой.

Получается невероятно свежо, легко и очень по-летнему. А выглядит так красиво, что гости всегда сначала рассматривают тарелку, а потом просят рецепт.

Самое приятное — готовится он без сложностей. Все максимально просто: натер овощи, смешал с кефиром — и через короткое время уже можно подавать. Особенно люблю есть его с горячей молодой картошкой и большим количеством укропа.

Ингредиенты: свекла отварная — 2 шт., свежие огурцы — 2 шт., яйца — 3–4 шт., зеленый лук — пучок, укроп — пучок, кефир — 1 л, сметана — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, немного холодной воды по желанию.

Свеклу натираю на крупной терке, огурцы режу мелкими кубиками, яйца рублю не слишком крупно. Добавляю много зеленого лука и укропа — именно они дают тот самый летний аромат.

Все перекладываю в большую миску, вливаю холодный кефир и добавляю немного сметаны для более нежного вкуса. Если хочется более легкую консистенцию — подливаю немного холодной воды. Солить лучше в самом конце.

Перед подачей обязательно даю холоднику постоять в холодильнике хотя бы 20–30 минут — вкус становится ярче и насыщеннее.

Ольга Шмырева
