Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:18

Простой шаг на пути к успеху: вот что миллионеры делают перед завтраком

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Утренние ритуалы успешных людей включают набор привычек, которые задают продуктивный тон всему дню. Эти практики помогают сохранять фокус на важных целях и поддерживать высокий уровень энергии. Большинство миллионеров начинают день до рассвета, используя утренние часы для личного развития и планирования.

Ранний подъем между 5 и 6 часами утра позволяет выделить время на себя до начала рабочего дня. Физическая активность — зарядка, бег или йога — пробуждает тело и повышает энергичность. Медитация и визуализация целей помогают настроиться на предстоящий день. Чтение профессиональной литературы или изучение нового развивает мышление.

Составление плана дня и расстановка приоритетов обеспечивает ясность действий. Эти привычки создают фундамент для достижения долгосрочных целей. Регулярность выполнения утренних ритуалов важнее их продолжительности.

Ранее сообщалось о совете Роберта Кийосаки по достижению богатства, который может изменить ваше финансовое будущее. Финансист считает, что успех — не случайность, а результат осознанных действий и решений.

советы
утро
завтраки
спорт
медитация
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайны сна: почему снится увольнение с работы
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.